Policajna logika? kde? kde si sa stratila

S ľudskou hlúposťou nemá zmysel bojovať, pretože je nekonečná... Alebo že by to bolo sotisfikované zakrývanie trestnej činnosti kriminalnikov v policajných radoch... a že prečo ma policia takú malú dôveryhodnosť.

Ako hrdinný DON CHichot som sa nudil - vobec nie, bol somnútený sa brániť- a rozhodol som sa bojovať proti veterným mlynom... niekto tomu hovorí rakovina spoločnosti, niekto organizovaný zločin prerastený do viacerých dôležitých štruktúr verejnej správy. Akože vôbec ma to nebaví, ale čo mám robiť keď za mnou furt chodia uchylaci, zbabelci a ľudia naučení celý život si robiť z huby riť, ohovárať ľudí a sledovať, starať sa do druhých kvôli svojim znudeným životom.. lebo ja nemám nič iné na práci len sa nechať sledovať chudákmi, čo si potrebujú dokázať.. čo? no neviem... lebo na základe svojej svojvôle si môžu dovoliť zneuživať svoje právomoci, ohovárať na základe krivých obvinení a ja sa ani nemôžem dovoliť sa opýtať že prečo... lebo nejaký hlupáčik si zmyslel a ostatní šašovia sa prizerajú lebo nič iné su neni schopní... a šak dobre, ste ubohí a trápni, tak si nastavte zrkadielka akí ste peknučkí a falešní, cmuk

Teda v skratke LOGIKA POLICAJTOV

1.vé trestné oznámenie za zneužívanie právomocí verejného činiteľa pán CH. odmietol, lebo už o tom meritórne rozhodol v minulosti... čiže ja dám trestné oznámenie že krivo vypovedali pri objasňovaní zneužitia právomocí zamestnanca verejnej správy, ale jeho to nezaújma lebo už predtým o tom rozhodol na základe krivých výpovedí a nehodlá sa o tom baviť a preveriť ich na detektore lži že krivo vypovedali...Keď takto postupujú pri vyšetrovaní trestných činov, tak tlieskam mojim vyhodeným daniam a sa nedivím prečo štát vyzerá jak vyzera - paródia na štát, ktosi to prirovnáva k ANARCHII ale to len niekto vytvoril podmienky čiastočného bezprávia pre "našich" ľudí k vytvoreniu organizovanej zločineckej skupiny presahujúcej všetky štruktúry štátu parazitujúcej na spoločnosti a rozkrádajúcej naše dane a rozpočet slúžiaci občanom...Kvôli takým ľudom je anarchia iba utopia..A inač, tak že prečo má každý policajtov za ,...

2-trestné oznámenie... v skratke, skúste sa policie spýtať, či vás v minulosti prešetrovali ako záujmovú osobu alebo použili ITP prostriedky v informatívno-operatívnej pátracej taktickej činnosti voči vašej osobe, teda v skratke či vás niekedy sledovali a z niečoho obviňovali, ohovárali vás či zastrašovali a odobrali vám vaše ľudské práva... 1 rok, 5 žiadostí, jedno trestné oznámenie a výsledok stále ten istý, že "občan má držať hubu a krok a ohnúť chrbát pred sadistami a kriminálnikmi z verejnej správy"... šak dobre, veď vôbec nie sú platení z našich daní a mali by slúžiť občanom... česť výnimkám ale ja mám zatiaľ smolu vždy len na úplný morálny odpad kryjúci zneužívanie právomocí a schovávajúci sa za nejaké paragrafy, ktoré však nerieša podstatu veci a nedávajú odpoveď na úplne jednoduchú otázku, sledovala ma niekedy polícia a použila ITP prostriedky?

tu je posledná odpoved na trestné oznámenie, kde je v podstate priebeh tejto komédie, resp. krytia trestnej činnosti policajtov... na grc, len samé bláboly odbočujúce od podstaty veci

Čiže samé bláboly a sranie si do huby. TOTO je Polícia SR, lebo všetci dobre vieme že ste ma sledovali, lenže vy viete prečo a ja nie a vy ste dosraní povedať pravdu do očí, radšej mi niekto bude tvrdiť že mám paranoie... aňo aňo... lebo ja som taká zbytočná existencia ktorá nikoho nikdy nemala prečo zaujmať... škoda že to tak neni, lebo by som mal aspoň pokoj od falošných žebrákov.. grcam jakí ste falošní FCK OFF, zas musím nadávať ale slušnejšie sa to nedá povedať..

Šak ale boh všetko vidí... a boh neodpúšťa